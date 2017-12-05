蒐集經血毛巾 最強正宮逼小三認栽

2017-12-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃男與楊姓小三的火辣簡訊被老婆發現，黃男向妻子求饒，妻子要他交出通姦證物，否則一起告，楊女死不承認姦情，黃男則乖乖將偷情時間、地點整理成表，還指證楊女裝避孕器與妊娠紋位置，甚至連沾有經血的毛巾，也拿來做呈堂證物，楊女因此被新竹檢方依相姦罪起訴，正宮大獲全勝。

人夫乖乖指證小三私密處

黃妻指控，楊女與黃男多次在摩鐵與住處發生性行為，她從黃男手機發現2人曖昧的LINE通話紀錄及通話錄音，經逼問，黃男坦承偷腥，並向她求饒，希望能維繫婚姻。

黃妻向楊女興師問罪，楊女死不承認，氣得黃妻痛罵淫婦，決定不告老公通姦，但要求黃男提出與楊女通姦的確切證據，否則連他一起告。

黃男為此寫悔過書與「回憶錄」（通姦整理表），細數與楊女交往將近1年期間，楊女非但知道他已經結婚，且2人多次發生性行為，他將每次偷情的時間與地點，以表列化方式對妻子交代得清清楚楚。

女方不認帳 鐵證如山被訴

黃男還作證說，他知道楊女裝避孕器與身上的妊娠紋位置，並提到2人最後一次性交時，楊女突然月事來潮，他們為此大費周章，用毛巾一直擦床上的經血，還將毛巾保存著，被妻子逮獲認錯後，這條沾有經血的毛巾成了呈堂證物。

新竹檢方認為這些證據，足以證明楊女涉嫌與有配偶的黃男相姦，將她提起公訴。