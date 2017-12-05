別在我家前急救…居民趕救護員

〔記者陳賢義／台東報導〕台東池上鄉68歲男子昨在家中口吐白沫，消防救護人員趕到，將救護車停在台9線路旁，救護人員拚命與死神搏鬥之際，1男1女竟相繼現身，要求不要在別人住家前急救，救護人員忙著救人，還要分神解釋，民眾才倖然離去，所幸患者到院前恢復自主性心跳，搶救成功。
消防隊忙解釋 嘆應當成做功德
關山消防分隊表示，當時事發緊急，沒時間解釋太多，加上救護車停置在省道旁，沒有侵入民宅及借道之虞，最後成功救回患傷，但過程中遭民眾接連阻擾，感覺真的很差。
消防人員感嘆，以為這種情況在都會地區才會發生，沒想到在純樸鄉下小鎮也出現這種狀況，希望大家能多點同理心，就當作是做功德。
昨上午8時40許，關山分隊進行例行性晨間保養試話時，突然傳來OHCA（無生命跡象）接駁派令，口吐白沫的男子住在台9線池上路段路旁，當時有2輛救護車趕到，救護車停在男子住處的路旁，救護人員進屋，以擔架將男子送進救護車，由車內高級救護人員接駁急救。
一度無生命跡象 患者幸救回
正當救護人員忙得不可開交，1名中年男子突然靠近，要求不要在他家門前急救，隨後又有1名中年婦女走過來，提出相同要求，救護人員無暇顧及，快速解釋給予男子高級救護處置就會離開，不久就把車開走，2人才離去。
經救護人員不停歇的搶救，男子到院前恢復自主性心跳，順利從鬼門關前救回。