誆投資塔位 詐公務員棺材本

2017-12-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕通緝犯江宇帆誆稱與禮儀公司合作，涉兜售生前契約或靈骨塔，邀被害人參與投資說明會，再指使集團成員喬裝投資客，混入人群鼓譟喊讚，甚至在被害人猶豫投資前，江刻意先給1萬元「紅利」誘使上鉤，檢警調查至少19人被騙，不法獲利逾百萬元，其中78歲張姓退休公務員遭騙21萬元，怒罵「棺材本都騙」，高雄市警方逮捕江嫌等17人，依詐欺等罪嫌送辦。

先發1萬釣上鉤 已19人受害

新興分局偵查隊9月獲報，以公共危險通緝犯江嫌（27歲）為首的詐團，去年底成立資產管理公司，向民眾兜售生前契約或靈骨塔，並慫恿被害人購買「契約加靈骨塔」套餐，邀入小型投資說明會，指使集團成員喬裝投資客，混在被害人群中聲援喊讚、鼓譟投資，甚至放長線釣大魚先給被害人1萬元的「紅利」嚐甜頭，誆稱轉售可立即獲得數倍利潤。

警方調查，鄭姓公務員花10萬元積蓄，還找親友一起投資近百萬元，結果石沉大海；78歲張姓退休公務員買了21萬元生前契約後，江嫌等人失聯，忍不住大罵「夭壽，連老人棺材本都騙」。

警方表示，詐團分工明確、各司其職，除以電話兜售商品的銷售員，還有業務經理、主任及專員等角色。

集團還擬有詐騙教戰守則及工作願景書，宣稱「逆向行銷」，用來降低成員的罪惡感，誇張行徑令警方搖頭。

江嫌否認詐騙，堅稱只是一般投資糾紛，強調自己是合法經營，且有配合的禮儀社；被點名的禮儀社和生前契約公司則反控被人冒名詐騙。