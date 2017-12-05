熱愛馬拉松／警界徐懷鈺 跑百米擒通緝犯

2017-12-05

吳男︰ 一切都是天意

〔記者許國楨／台中報導〕毒品通緝犯吳育加搭乘友人汽車外出，遇上有「警界徐懷鈺」之稱的台中市文正派出所正妹女警余珮毓攔查，吳男以忘記及亂報個資拖延時間，但其坐立難安的舉止早已引起余員注意，吳開車門奔逸，跑不到100公尺即被余員追上壓制，吳男被嗆辣且跑得如此快的女警逮捕，無奈表示「一切都是天意」，乖乖束手就擒。

曾登上網媒警花特集照

28歲的余珮毓，102年行政警察特考班畢業，從警3年，從小充滿正義感，對維護治安工作有熱忱，勤餘最大的興趣就是參加馬拉松賽事，體力極佳，168公分高挑身材、標緻臉蛋，尤其有「警界徐懷鈺」之稱，日前還登上網路媒體警花特集照爆紅；在同事眼中，余員不僅人美，還擁有膽識及穩健口條，曾勸阻想跳樓輕生男子，男同事們無不佩服直呼：「人美心正、太給力！」

余員當晚與同仁江裕農巡經西屯路與博館路口，看見一部自小客車違停巷口，兩人準備上前取締時，一靠近車窗就發現車內男子動作鬼祟，兩警將巡邏機車停靠在該車左前方及駕駛座旁，要求駕駛熄火接受盤查，且同步呼叫警力支援。

也曾勸阻想輕生男

余員繞至副駕駛座盤查時，瞄到後方28歲吳男坐立不安，余員多次詢問資料，吳男皆亂報個資或稱忘記，最後索性奪門逃竄，余員雖然背負10多公斤裝備，仍奮勇尾隨追上，吳男一度跌倒遭余員抓到上衣，吳男掙脫後繼續跑，依舊遭身手矯健的余員以跑百米速度追上壓制，調查發現吳男是台中地檢署發布的毒品通緝犯，帶返派出所偵訊解送歸案。