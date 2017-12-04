偷車一路換車牌 狂刷車主信用卡

2017-12-04

被警追到貓空山區 翻車就逮

〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲林姓男子涉嫌多次在大台北地區竊取車內財物，上月中旬行竊時，發現車內有信用卡及備用車鑰匙，竟將車開走，一路往桃園方向的大賣場及超商瘋狂盜刷近4萬元，期間還不斷偷車牌更換，警方前晚在北市興隆路四段發現賊蹤，一路尾隨追車，最後林男在貓空山區失控翻車就逮。

台北市文山區日前發生汽車竊盜案，歹徒偷車後，趁被害人尚未發現之際，使用放置在車上的信用卡，連續盜刷購買名牌衣物及遊戲點數，待被害人發現車輛失竊，又接獲銀行簡訊通知信用卡遭盜刷，氣急敗壞地向警方報案。

搜出毒品、假證件

文山一分局警方調閱附近監視器，追查發現歹徒將贓車開走後，又停回興隆路四段一帶，且懸掛的是失竊車牌，便在附近埋伏，昨日凌晨發現林男前往駕車，隨即尾隨該車並通報線上警力支援，林男發現警方在後追緝，即加速往貓空山區逃逸。

由於林男不熟悉路況，竟在貓空山區失控翻車，警方除當場逮捕林男外，另在副駕駛座37歲蔡姓男子身上，搜出大麻毒品及偽造身分證件。警方調查，林男目前因毒品及竊盜案遭台北地檢署通緝，蔡男亦有毒品刑案紀錄，兩嫌涉及大台北地區多起打破車窗竊案。警詢後依毒品、竊盜、偽造文書等罪嫌，將兩人移送檢方偵辦，將擴大清查是否涉及其他刑案。