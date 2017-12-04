運車回台夾帶89瓶酒 秘書幹的 老闆無罪

2017-12-04

未申報疑為走私 海關通報偵辦

〔記者吳昇儒／基隆報導〕彰化縣吳姓生技公司老闆前年結束美國子公司的業務，請秘書將當地的車輛及物品寄回台灣，卻被海關發現，運回台灣的車輛中有89瓶未報關的酒類，檢方依涉犯菸酒管理法將吳男起訴。不過，基隆地方法院審理後，認定案發時，人在台灣的吳姓老闆並不知情，判他無罪。

生技公司老闆 地院認定不知情

海關人員於104年8月中旬發現，吳男開設的生技公司進口一輛7人座轎車入關，車上卻有71瓶紅酒及18瓶清酒，未依規定申報，有走私酒類嫌疑，通報檢調偵辦。

吳男向檢察官指稱，報關所需的發票、裝箱單及委任書等資料，都是由美國公司職員負責，而當地貨運、報關業者，都未提醒酒類入境須向主管機關申報，才會發生誤會，而且這些酒都很普通，沒有必要故意漏申報及逃漏稅捐，但檢察官偵訊後，並不採信吳男說法，依違反菸酒管理法將他起訴。

法官審理時，詢問吳男公司委託申報報關程序的相關人員，眾人均表示吳男並不知車內有酒類，打包事宜都是由美國子公司的謝姓秘書處理；其中，負責接手車輛來台的鄭姓證人也向法官表示，吳男僅交代車子接手後，就直接給公司使用，完全沒提到車內還有酒。

秘書認為酒是公司的 一併運回

負責在美國打包的謝姓秘書，則專程搭機返國出庭證稱，酒是自己要搬運工人放進車內，這批酒本來是公司用來招待客人，直覺酒就是公司的東西，所以就一併運回台灣，並沒有跟老闆或其他人說車上有酒。

法官認為，吳男開設的公司規模不小，平日負責事務繁多，報運車輛進口是公司職員負責，相信他並未參與；而負責報關車輛進口的證人，也都未直接與吳男接觸，無法認定吳男有違反菸酒管理法之情形。