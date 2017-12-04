醉漢拍車窗 遭女駕駛友人圍毆

2017-12-04

醉漢友人勸架 也被打到骨折

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓男子2日晚上和友人在大里區聚餐後疑似酒醉，出手拍打一輛停在路邊的汽車車窗，女駕駛以為陳男要打她，趕緊把車開走，並向楊姓友人求救。楊男一聽，立刻叫了4名友人「支援」，5人一到場，拿起附近的旗桿、木棍圍毆陳男，將他打趴倒地；陳男同行邱姓友人見狀出面勸架，手腕也被打到骨折，直到警方獲報到場拔槍喝阻才控制場面。陳男多處擦挫傷但無大礙，雙方也互提傷害告訴。

警拔槍喝阻 有出手的都開罰

有民眾前晚在臉書社團「黑色豪門企業」貼出影片，影片中可看到，陳姓男子（27歲）倒在地上，臉頰旁地上有一灘血跡，一旁並有多名員警到場處理；其中一名警員拔槍喝阻控制場面，倒地的陳男爬起來，雖腳步不穩仍作勢想反擊，但被旁邊多名友人拉住，警方後來將受傷的陳男和邱姓友人（38歲）送醫，並將衝突的雙方都帶回警局調查。

霧峰警方調查後發現，被打倒地的陳男，前晚和多名友人到大里新明路一家熱炒店聚餐，陳男酒後跑到店外「盧」，友人勸他不聽，還出手拍打一輛停在路邊的汽車車窗，女駕駛以為陳男要打她，趕緊把車開走，還打電話向楊姓友人（19歲）求救。

警方表示，楊男立刻聯絡4名友人助陣，5人到場拿起附近的旗桿、木棍圍毆陳男，將他打趴倒地，陳男的邱姓友人見狀上前勸架，左手腕也被打到骨折。警方獲報，出動6人到場處理，一開始雙方仍彼此叫囂，一名警員見狀才拔槍喝斥壓制場面。

警方事後將衝突雙方帶回警局調查，因雙方都有人掛彩，彼此都提出傷害告訴，訊後依傷害罪嫌函送法辦，其餘有出手的人則都以違反社維法開罰。