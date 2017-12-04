四年級生、退休、女性 易陷「猜猜我是誰」詐騙

2017-12-04

〔記者姚岳宏／台北報導〕「喂，媽，我換電話了，我公司急需用一筆錢，妳趕快匯給我…」「喂，是我啦！你忘囉？」突然接到許久不見的親友打電話來借錢，好心幫忙卻陷入詐騙集團陷阱，刑事局指出，這種「猜猜我是誰」的詐騙手法，近來有逐漸升高趨勢，被騙被害人主要為「四年級生、退休、女性」。

刑事局統計，所有詐騙被害人中，四年級生佔44％，超過一半的被害人為家管或退休人士，而女性被害人的比例佔55％，又以「假冒子女（孫子女）借錢」為由，最容易使被害人上當。

假兒孫來電 多名婦人上鉤

刑事局表示，嘉義一名65歲章姓婦人，日前接獲一通未知的電話號碼來電，對方一接通就問︰「知道我是誰嗎？」章婦以為是她調皮的孫子，對方說「猜對了」以後，先對章婦噓寒問暖一番，隨即表示現在工作不好找，想跟朋友投資法拍屋，向阿嬤借錢30萬元。

對方還說，賺大錢後，會包大紅包給阿嬤，章婦為幫助孫子創業，依照簡訊傳來的帳號，前往銀行匯款兩次共30萬元，之後假孫子甚至打電話確認有收到；當章婦打電話跟媳婦分享孫子的上進心，媳婦驚訝表示自己兒子現在有穩定的工作，不可能向阿嬤借錢，一家人才發現遭詐騙。

另名60歲余姓婦人日前接到電話，對方自稱是她兒子，余婦雖對電話號碼存疑，對方卻說「我上次換電話已告訴過妳，妳忘記輸入更改了」，並表示公司周轉需要錢，余婦一聽兒子有急需，立刻到銀行臨櫃匯出140萬元，後來打電話給兒子的「舊手機」，發現兒子根本沒換電話，才知被騙。

四年級生 身懷退休金、積蓄

警方分析被害人特性，四年級生現年約60歲上下，正是剛退休或待退休年紀，身上都有一筆退休金或積蓄，最容易成為詐騙集團下手對象，受詐金額從3萬元至百萬不等，平均詐騙金額為18萬元。警方提醒，電話裡如提到有關借錢的事，一定要在掛掉電話後再三查證，若有疑問，可撥打165反詐騙專線查詢。