破壞銀樓木板隔牆 賊費心「跡」白忙一場

2017-12-04

〔記者曾健銘／新北報導〕男子尤崧霖缺錢花用，日前鎖定新北市新莊區福壽街1間銀樓，破壞銀樓後巷的木板隔牆後打算侵入行竊，遭人撞見匆忙逃離現場，事後又覺不甘心，接連2天在銀樓外徘徊觀察，業者起疑報警盤查，尤男見警心虛，坦承準備行竊且已破壞隔牆，警訊後依竊盜罪嫌送辦，尤男還不斷抱怨：「真是白費工夫！」

警方調查，51歲尤男有竊盜、恐嚇前科，3年前曾在台北市、新北市接連行竊鐘錶精品店，得手逾百萬元後落網，出獄後仍不知悔改，疑似缺錢花用又動起歪腦筋，鎖定銀樓準備行竊。

被發現後落跑 折返還是敗陣

警方表示，尤男上個月初某日凌晨時分，潛入銀樓後巷破壞監視器，再以工具鑿破銀樓的木板隔牆，準備入內行竊時，發現附近有人經過，以為事機敗露逃離現場，當天凌晨4時許又跑回現場，找來塑膠看板遮住破口，再將監視器裝回。

尤男事後越想越不甘心，一方面又擔心店家發現破壞洞口，接連2天都在銀樓附近徘徊觀望，等待下手時機，沒想到尤男詭異舉動引起業者注意。

上個月4日晚間，銀樓業者發現尤男又在後巷徘徊，立即報警，警方到場盤查尤男時，尤男承認行竊未遂，供稱因為缺錢打算侵入銀樓行竊，沒想到事前做足準備，但還未入內行竊就被抓，讓他直呼：「真是白忙一場！」