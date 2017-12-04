妻和男客赤裸在床 告不成通姦

2017-12-04

〔記者楊國文／台北報導〕嫁來台灣的中國籍唐姓女子，在北市卡拉OK店陪酒坐檯，與董姓酒客偷情，唐夫報警捉姦，當場查獲太太全裸、董男下半身赤裸躺在床上，兩人辯稱純聊天、無姦情，檢方以查無性器結合等證據，認定2人無通姦不起訴處分；民事部分，高等法院認為董男和唐女不正常交往，判2人連帶賠償唐夫30萬元定讞。

唐女丈夫在台灣經營當鋪，曾娶過中國籍太太，以離婚收場，2014年9月，唐夫和中國湖南長沙籍的唐女結婚，她隔年2月來台並辦妥結婚登記。

20多歲的唐女身材凹凸有致，來台後在北市卡拉OK店陪酒坐檯，董姓酒客驚為天人，不顧唐女是有夫之婦，展開強力追求，2人也瞞著唐夫私下往來，唐夫獲悉後聘請徵信社蒐證調查。

2人須賠人夫30萬

2014年10月25日晚上，唐夫獲報太太進入董男住處偷情，立即報警捉姦，當場查獲唐女全裸、董男下半身赤裸躺在床上，唐夫拍照存證，怒告董男、唐女涉通姦罪，並對2人求償300萬元。

不過，檢方偵查認為，唐女和董男當時雖分別全裸、半裸在床，關係曖昧，但現場未發現沾有2人體液的衛生紙或保險套，查無2人性器結合等通姦證據，將2人不起訴處分確定。

民事部分，董男否認知悉唐女已婚，辯稱只知道她來台依親，並質疑唐夫事先部署捉姦行動，懷疑是仙人跳。

高院傳訊唐女卡拉OK店同事證稱，董男自稱對唐女「一見鍾情」，她曾提醒唐女已有老公，但董男不以為意，仍追求唐女；高院認定董男知道唐女已婚，2人不正常交往已侵害唐夫身為丈夫權益，判2人連帶賠償30萬元定讞。