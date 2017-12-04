宮廟主委自轟亡 子彈穿心後卡牆

2017-12-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市某福德正神廟的蕭姓主委，疑因積欠賭債4000多萬元，還不出錢導致精神壓力大，昨酒後在家舉槍朝自己心臟開槍，彈頭貫穿心臟後卡牆，蕭妻當時在房間內睡覺，聽到槍聲後衝出察看，發現丈夫已經斃命，警方初步排除他殺可能，將追查槍枝來源。

疑欠4千萬賭債尋短

檢警調查，蕭姓主委有賭博前科，年輕時就曾因賭欠下大筆債務，但在友人相助下度過難關，也一度戒賭，改投資有線電視事業及土地買賣仲介。

蕭男與人為善、熱心公益，經常出錢出力幫助弱勢家庭，當地信徒去年合資建立該福德正神廟，特地請來蕭男擔任主委，希望由他發展廟務，保佑周遭店家與住戶平安賺錢。

不料，蕭男今年2月疑因豪賭，欠下4000多萬元賭債，友人出面協調喬到只剩下3000多萬元，再由多名好友代為還清，與蕭男約定每月支付2分利息，據悉蕭男每月要還的利息高達幾十萬元。

檢警表示，蕭男昨凌晨酒後返家，蕭妻見他心情不好喝醉酒，為避免與他吵架，獨自回房睡覺，不料，睡夢中聽聞客廳槍響，蕭妻趕緊衝出房門察看，赫見丈夫整個人躺在沙發上，手中握著1把手槍，心臟部位不斷冒出鮮血，嚇得報警求救。

警追查克拉克手槍來源

警消趕赴現場，蕭男已無呼吸心跳，送醫仍回天乏術；現場採證研判蕭男持槍朝心臟開1槍，子彈貫穿心臟，彈頭卡在後方牆壁，現場查獲1把疑似克拉克制式手槍，彈匣內留有7發子彈，已送往刑事局鑑定。

蕭妻供稱，丈夫很重視朋友，但連積欠朋友的利息都付不出來，精神壓力很大，甚至出現尋短念頭，曾為此就醫，警方懷疑可能是蕭男自覺對不起朋友，才會選擇自戕。

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