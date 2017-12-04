Uber司機生意差 下海當馬伕

2017-12-04

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓男子原本是Uber代駕司機，平時會利用網路論壇尋歡，近來因代駕司機競爭激烈，收入不穩定，蔡男在應召站業者慫恿下兼差接送小姐賣淫，10月起當起全職馬伕，前天載送泰籍女子到旅館性交易時，遭警方一併逮捕，依妨害風化罪嫌送辦。

代駕太競爭 應召業誘改行

台中市第一分局大誠分駐所日前獲報，轄內某商旅疑有應召業者媒介泰籍女子性交易，訪查蒐證後前天上門查緝，當場查獲相鄰2間房間內各有應召女與男客性交易，其中1名應召女是持觀光簽證來台的23歲泰籍女子NANA，連同擔任馬伕的蔡男等人一併帶回偵辦。

警方調查，27歲蔡男原本是Uber代駕司機，因為未婚，平時工作空檔也會利用網路論壇前往找應召女尋歡，近來因代駕司機競爭激烈，收入不穩定，蔡男在應召站業者慫恿下，除了自己尋歡外也兼差幫忙接送應召女，10月中旬起捨Uber工作，當起全職馬伕，負責將應召站在國外招攬、以旅遊名義來台的泰籍女子接送至商旅性交易。

NANA供稱，每次交易收費3000元可以拿到1000元，被查獲當天已經完成3起性交易，原本想休息了，但前一天的客人再次上門，還一次付9000元買斷時數，她只好繼續工作，沒想到遭警方查獲，除罰錢和遣送出境外，賣淫所得一併沒收，NANA直呼白忙一場。

泰女想再賺一筆 卻被警逮

張姓尋芳客則說，第1次光顧NANA覺得「物超所值」，隔天又來乾脆先點2節，後來不過癮再加1節，共花了9000元；全案訊後將蔡男依妨害風化罪嫌送辦，泰籍女子及尋芳客依社會秩序維護法移送裁處。