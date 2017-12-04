神秘婦扛百公斤硬幣繳房貸 銀行拒收挨告

2017-12-04

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓婦人拿著裝有各種面額總數約10萬元硬幣的10個布袋，跑到銀行要繳房屋貸款，因硬幣數量龐大，行員希望她將硬幣分類後再繳，林婦不理會，丟下布袋逕自離去，數日後發現銀行未入帳，跑到派出所控告銀行侵占等罪，銀行經理接獲警方通知，直呼：「莫名其妙！」

婦丟下布袋逕自離去

警方調查，這名年約50歲的林姓婦人未婚，鄰居不知道她以何為生，只知道她的經濟狀況不錯，是地方上的「神秘人物」，常為了一些「離奇」案件興訟，是當地派出所與附近住戶眼中的頭痛人物。據悉，林婦發現她家門口上方有第四台纜線經過，堅持提告第四台業者竊占，因為她家上方的空間被偷用；另外，林婦曾找工人來住家施工裝潢，工人因施工需要攀爬圍牆，她竟對工人提告侵入住宅。

林婦日前拿著10個裝有各種面額硬幣的布袋，每次提一袋，總共跑了10趟，將這總重約百公斤、裝有約10萬元的10袋硬幣送到台北市忠孝東路大眾銀行新生分行，告訴行員要用這些硬幣來繳房屋貸款，行員委婉請她將硬幣依面額分類再來繳，林婦認為自己拿的是法定貨幣，銀行不應拒絕她，將硬幣丟在銀行後逕自離去。

數日後，林婦發現這批硬幣沒入帳，且懷疑銀行行員沒經過她同意就對她錄音，到派出所對銀行提告侵占與妨害秘密。

經理告訴警方，林婦並非首次拿硬幣繳錢，今年年中已曾兩度用大量硬幣繳房貸，銀行雖有數幣機，但因款式較舊，只能清點硬幣數量無法分辨面額，先前兩次都是以人工方式分類硬幣，因為非常耗費人力，這次才會請她先將硬幣分類；此外，為保障顧客權益，銀行公共空間都有錄音錄影，並非刻意針對個人。

銀行報警全程監看封存

經理還說，林婦當天將硬幣放在銀行後離去，為避免爭議，銀行特地報警全程監看，同時將10個布袋的硬幣裝箱封存。

警︰林婦常提告興訟

轄區員警也表示，林婦動不動就提告興訟，同仁處理她的案件都格外小心，不敢跟她聊天、多問，深怕說錯一句話會被告，不清楚她為何會持有大批硬幣；警方說，銀行正設法與林婦聯繫，希望能妥善處置該批硬幣，銀行為避免再有類似情況，也已購置能分辨數量及面額的新式數幣機。