60警、消冒險救命 跳樓男被網友譙翻

2017-12-04

〔記者徐聖倫／新北報導〕蕭姓男子昨遭槍擊後，又在新北市新店七張捷運站共構宅鬧跳樓，與警消僵持4小時才被救下，消防人員表示，人力派遣上幾乎出動2個分隊約40名人力，若當下其他地方有重大意外，將會大幅降低救災效率；警方也說，為了阻止蕭男輕生，也派了約半個派出所、20名警力支援，還造成交通大打結。網友痛批，浪費社會資源。

新北市第四救災救護大隊指出，每當有人揚言跳樓，消防隊的SOP首先必派遣救護車、雲梯車、氣墊，若該轄區分隊無雲梯車、氣墊，還得調請他轄分隊支援；出勤人員到場後，會先尋找報案人或關係人，確認跳樓者位置後，如果當事人站或坐在牆邊，得先派人在地面鋪設氣墊，另由專人溫情喊話，再派遣1組人員至上面樓層架設繩索待命，若有辦法轉移跳樓者注意力時，上方垂降人員即可配合將人強制拉下。

據警消統計，昨天共出動一般消防分隊30員、特搜分隊10員，進行天空與地面的營救行動，警方也出動20員以上的警力來進行交通管制、協助消防、後續刑案偵辦等，可說是勞師動眾。

蕭某舉動引起路人駐足觀看，有網友將蕭某在外牆的過程全程直播，不少人痛批根本是浪費社會資源，為了1人的不當舉止，卻得出動大批執勤消防員，還要準備雲梯車、氣墊，造成北新路二段交通大堵塞，直呼「根本是在博取同情」，但也有網友緩頰「人命關天，希望能平安落幕」。