愛慕12歲小童星 19歲男瘋狂騷擾PO屍照

2017-12-03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市19歲黎男愛慕12歲林姓小童星，甚至吐露「我想變成女生，跟這麼帥的男生生小孩」，黎瘋狂追求還想與林童見面，不滿林童的爸媽多次勸阻、拒絕，竟在林童的臉書粉絲團（林童媽媽經營）留言辱罵、恐嚇，還PO死屍及蜈蚣照，並傳送騷擾簡訊，桃園地院法官審結依公然侮辱、強制未遂罪，分別判處黎男拘役10天、6月徒刑。

判決指出，黎男不滿追求林姓小童星受阻，今年2月至9月間不停地騷擾，他在林童的臉書粉絲團留下「你要是斷手斷腳手腳殘缺，我會在你身邊」等文字，還張貼浮腫、車禍、開腸破肚死屍及蜈蚣照片；並以手機、電子郵件傳騷擾簡訊，要求小童星的媽媽「讓我愛他嘛，你只要願意，我讓你為所欲為」、「我知道年紀差5、6歲，但是我是他的命運雙生子，沒有他我是會被命運制裁的」、「我在你家的窗外」，甚至連犯下隨機殺人案的鄭捷都搬出來，小童星的媽媽不堪其擾報案。

黎男開庭時否認犯行，辯稱只是要警告對方，至於死屍圖片，則是覺得晚上看很有趣，想和對方分享；法官認為，黎男僅因小童星的媽媽護子心切、阻止他的行為，就以臉書PO文、傳送簡訊等方式騷擾，讓被害人不堪其擾，且黎男犯後毫無悔意，至今未向被害人道歉，審結依公然侮辱、強制未遂罪，分別判處拘役10天、6月徒刑。