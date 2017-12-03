幼兒DVD變A片 驊興勝訴 免賠壓片商

2017-12-03

〔記者林嘉東／基隆報導〕台灣驊興公司委託松靖公司壓製日本幼兒觀賞的運動DVD影片，內容竟出現A片性愛畫面，驊興已蒙受3000多萬元回收損失，未料，再遭松靖求償支付1900多萬元壓片費。一審判驊興敗訴；二審認為，松靖未善盡把關之責，改判驊興勝訴；可上訴。

已蒙受3千萬回收損失

判決指出，驊興公司104年3月委託松靖公司，壓製3萬多片幼兒運動DVD教學影片；未料同年4月，日本幼稚園觀看時，DVD竟出現A片性愛畫面。

日本政府全面回收勘驗，有78片DVD封面雖印製幼兒運動圖案，內容卻是A片。

驊興為此支付日方回收的開銷台幣3037萬8332元；松靖則要求驊興支付壓製費用1906萬9557元。

一審認為，只有78片被印製成A片，只要透過網路聯繫回收即可，不需任由日方全面回收，判驊興敗訴，須給付松靖尚未給付的壓製費用1906萬9557元。

二審認為，松靖在出貨前未善盡檢查義務，使幼兒運動DVD教學片成了A片，屬重大瑕疵。此外，案發後，松靖總經理赴日危機處理時強調，只有9片是A片，卻被日方發現78片。

法院認為，松靖無法掌握混片數量，與驊興支付日方3037萬8332元回收損失有因果關係，改判驊興勝訴。