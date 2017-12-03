警：鵝肉店少東若違法 一併究辦

2017-12-03

〔記者吳仁捷、陳慰慈／新北報導〕新北市鼎玉鉉鵝肉店1死4傷火警，到案的吳儒聖、蔡興旺2人供稱，是因鵝肉店老闆三子林永承積欠綽號「阿龍」男子「地下匯兌」衍生的340萬債務，阿龍找2人向林討債，蔡才去潑漆警告，但林永承反咬吳是詐騙集團成員，他代為領取1筆285萬詐騙款項未果，遭對方硬索討1筆不存在的債務，因雙方供詞不一，檢警正深入釐清，強調若最後查出林家三子有違法行為，將一併究辦。

少東被指搞地下匯兌欠債

專案小組研判，吳、蔡疑為同一詐團成員，對外都聲稱從事地下匯兌，吳、蔡2人受上線「阿龍」指使，故全案也要追查與本案有關的犯罪集團。

檢方將嫌犯蔡興旺、黃煒杰、林家寶、吳儒聖依涉嫌失火燒毀住宅、過失致死等罪偵辦，發現4人手機通訊內容全刪光且進行重置，訊後向法院聲押禁見，蔡、黃、林3人獲准，吳涉入釀火案的事證不明，獲請回。

吳儒聖供稱，他與鵝肉店長子林楗壹是國中同學，結識林永承，11月初把林永承介紹給經營地下匯兌的阿龍，讓林取兌換外幣價差，阿龍交給林人民幣68萬（約台幣312萬）要換台幣遭林私吞，因林是他介紹的，所以阿龍要他扛這筆債，連本帶利要追討340萬。蔡興旺供稱，阿龍答應他若討回340萬，就分他100萬，他才與吳4度北上討債。

檢警調查，蔡興旺上月27日夥同吳儒聖等11人到鵝肉店恐嚇負責人林見發、許因秀夫妻及林永承還錢，雙方不歡而散；蔡再以1萬元酬勞找來國中同學林家寶與黃煒杰，到鵝肉店灑紅漆，未料釀巨災。

蔡嫌等3人潑漆後回台中，再逃往高雄，看新聞發覺鬧出人命，北上到桃園機場欲潛逃出境，在機場買機票赴新加坡，但逃了681公里仍遭逮。