機車撞太魯閣號2死 另班火車見屍塊才發現

2017-12-03

煞車失靈意外？自殺？真相待查

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擔任廚房助理的23歲男子陳祈鳴昨騎機車載1名女子，突然連人帶車衝進宜蘭市新生二路的平交道，機車撞擊太魯閣號車廂後瞬間起火，2人慘死，現場屍塊、腦漿四散，事發時列車未發現異狀，另1輛行經的列車發現平交道上有屍塊報案，女子身分待查，究竟是自殺或機車煞車失靈導致意外？待警方調查釐清。

花蓮發車 在宜蘭被撞 不知情續開

昨下午5點35分，花蓮開往樹林的229次太魯閣號，經過宜蘭市新生二路平交道時，陳男騎機車載著1名女子，突然衝進平交道，平交道西側柵欄斷裂，機車撞擊列車第2節車廂側面後瞬間起火，但列車司機員不知情，仍繼續行駛。

不久，172列次列車經過事發處，發現平交道上疑有屍塊，5點50分向鐵路警察報案，警方到場發現1對男女死亡，現場遺留1輛機車，找到男子手機，根據車牌號碼查出陳男身分，通知家屬認屍。不過找不到女子證件，無法得知她的身分。陳父到場，倒臥屍體上哭喊「兒子走了，我該怎麼辦！」

陳男是壯圍鄉人，擔任廚房助理，大部分時間跟母親同住，昨原本在友人家，離開朋友家後卻命喪平交道；陳男的母親說，兒子有女友，但家人不認識，無法確認一起發生意外的女子是誰。

依據平交道監視畫面顯示，太魯閣號通過宜蘭市新生二路平交道前，平交道柵欄與號誌一切正常，列車通過平交道，西側欄杆被撞斷裂，研判列車第2節車廂被側撞，是否機車煞車失靈，直接撞入平交道？還是有尋短可能？有不少疑點待警方釐清。

受事故影響，直到晚間7點33分才恢復雙線行車，約3400名旅客行程受影響。