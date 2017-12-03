校安保全 竟是大「攝」狼

2017-12-03

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市某國中的52歲陳姓校安保全，負責守護學生安全，不過陳男卻在鞋子安裝密錄器，偷拍國中生裙底風光，陳男日前被逮，一個月來估計超過10人受害，不過因無人提告，警方只能依社會秩序維護法裁罰陳男6千元。

在超商偷拍 被店員識破

聘僱陳男的國中表示，陳男是身障人士，已任職8年，工作認真，發生此事校方很訝異。學校立刻要他請假，並召開性別平等委員會，決議將陳男開除。校方強調，陳男坦承偷拍，但絕對沒有在校園內偷拍，警方查扣證物也無學校內部的偷拍照。

警方調查，陳男無妻小，與母親住在中和區南勢角附近，平常都搭公車上班，他是國中約聘的保全，負責巡邏校園及大門訪客登記，但陳男疑似從11月初開始，將密錄器裝在黑色布鞋上，趁上下學時，看到有女學生穿裙子，就上前伸腳偷拍。

陳男每天搭公車時，也會刻意利用人潮眾多，站在穿著裙子的女性身後，偷拍女子裙底。

上月7日下午4時許，陳男趁國中女學生放學，尾隨到學校附近超商，趁學生挑選關東煮，將腳伸到裙底，店員在旁打掃目睹報警，警方發現陳男腳上的密錄器，將他帶回偵辦。

稱沒老婆沒女友太空虛

陳男供稱「沒老婆沒女友，實在是太空虛」，11月3日在學校撿到一組密錄器，才會裝在布鞋上，偷拍2、3天都沒被發現，才開始偷拍女學生，「沒想到會那麼嚴重，真的很後悔」。

被校方開除 悔之已晚

警方連絡學生家長後，家長怕小孩因此有陰影，選擇不提告，由於妨害秘密罪嫌為告訴乃論，警方只能依社會秩序維護法裁罰陳男6000元。

曾任花蓮高分院法官的律師顏世翠表示，妨害秘密罪嫌是告訴乃論，很多時候被害人根本不知道被偷拍，因此不成案，只能以社維法處理。顏世翠提醒，此類案件發生6個月內都可提告，另外發生偷拍事件後，儘可能不要讓對方刪除照片，以保留證據。