裸拍族攻陷新竹 無視路人 她照樣露光光

2017-12-03

PO網賺論壇積分

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹地區豎琴橋、17公里海岸線等知名風景區，近來遭裸拍族攻陷，多名熟女穿長靴、丁字褲，甚至三點全露，在不知情的路人旁裸拍，再將不雅照PO網路論壇賺取積分，由於作風大膽，引發議論。

警方指出，去年已接獲民眾投訴，有網友曾在特定網路論壇分享新竹地區的裸拍照，但大部分標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，電腦IP都架設在國外，無從抓起，只能增加網路巡邏密度，分析裸拍族習性，研判出沒景點，再調警力以巡邏方式嚇阻。警方提醒，在公共場所裸體觸犯社會秩序維護法，若再進一步將裸照上傳到網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

抓到可以判刑

記者調查發現，新竹縣市政府主打的知名或私房景點，如新竹17公里海岸線、豎琴橋、青草湖，與新竹縣橫山鄉大山背客家人文生態館，甚至是鄉間道路，最近都有熟女裸拍族的蹤跡，她們按月在論壇上傳身穿綁繩串珠的丁字褲或絲質內褲，甚至在路人旁全裸、搔首弄姿自拍，且拍照時間都在白天，絲毫不怕曝光，一系列照片往往獲得不少回響。

記者發現，這個引發爭議的裸拍論壇會員數高達萬人，每天隨時都有上百人上線，在討論區交流。但要取得會員資格，須詳細註明基本資料，還要取得驗證碼，入會後也會被限制瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片，藉此賺取貢獻值與積分；其中有些勁爆、火辣的自拍分類，需擁有極高貢獻值與積分的會員，才有觀賞權限。

作風大膽引議論

陳姓部落客說，裸拍族喜歡挑戰高難度的景點拍攝，現場景點越知名、人潮越多，越能滿足他們的感官刺激，且上傳網路論壇後容易引起網友共鳴。