衝火場救出孫女 嬤重傷來不及救孫

2017-12-03

幫車禍媳婦顧2幼兒

〔記者王善嬿、陳璟民、曾迺強／嘉市報導〕在嘉義市開裁縫店的56歲婦人曾美渝，5天前受大兒子之託幫忙照顧一對孫兒女，昨天下午所租住所突然起火，曾婦奔上火煙大起的2樓搶救小孩，負傷抱起4歲孫女爬到陽台，小孫女因她環抱保護毫髮無損，但曾婦欲再進屋救孫時已來不及，一場火帶走了她的5歲孫子，還造成曾婦和次子受傷。

疑小孩玩火 釀慘劇

警、消初步調查，起火點在2樓，曾、李脫險後一度跟鄰居說，疑似小孩子在屋內玩火釀災，確切起火原因正進一步鑑定釐清。

曾美渝與24歲次子李晉瑋，承租嘉義市北榮街一棟兩層樓民宅（1樓磚造、2樓木造），當作修改衣服、縫製禮服的店舖兼住處，已住4年多。

曾婦租處昨下午近3點發生火警，由於屋內堆放衣物、布料，火勢迅速延燒且竄出濃濃黑煙。警、消調查，消防人車趕抵時，屋內1、2樓的樓梯已被燒毀，曾婦在剛起火時，衝上2樓救孫，她先抱著4歲翁姓孫女，從火場中爬到2樓陽台外遮雨棚，身上已受30%燒燙傷。

她的鄰居、三盛行窗簾店方姓老闆搬來鋁梯協助脫困，曾婦的次子李晉瑋則從1樓逃出。

曾婦爬出屋外時一度高喊「愛孫還在屋內」，原想再衝入火場，但濃煙造成視線不佳，無力再救孫，李晉瑋也一度想衝入火場救人，當時屋內仍在燒，被消防人員攔阻。

消防人員架梯攀進2樓搜救，下午3點33分在離樓梯口1公尺處發現翁姓男童，全身灼傷，已無生命跡象，送醫不治。鄰居轉述，昨天下午曾婦的孫兒女在2樓午睡，曾婦一度上樓查看，並無異樣，沒想到近3點，2樓突然冒煙起火。

曾美渝身上燒燙傷，還有胸肺部吸入性嗆傷，送醫氣切後轉燒燙傷中心治療，次子李晉瑋輕微嗆傷，轉普通病房治療，4歲翁姓女童未受傷，但飽受驚嚇。