討債打死人 躲20天投案

2017-12-02

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東黃男上月10日被詹男送醫，謊稱是車禍受傷，黃男手腳骨折，傷重不治，涉案的詹姓及盧姓男子得知鬧出人命，由律師陪同投案，供稱黃男簽賭運動彩券欠詹嫌200萬元，詹才找盧、洪、楊3嫌持鋤頭柄教訓黃男，因出手過重，致黃男傷重不治；洪、楊2嫌躲了20天，昨自知法網難逃而投案。

警方調查，家住屏東的26歲黃男，今年5月間向高雄29歲詹姓嫌犯（有詐欺前科）下注簽賭美國職籃等網路簽賭，1個月內輸掉200萬元。

黃男積欠賭債後，一度避不見面，惹火詹嫌，詹教唆友人洪姓、楊姓、盧姓3男找黃男算帳，上月9日一行人前往屏東枋寮找到黃男，5人在咖啡廳聊了約1個多小時後，黃坐上洪嫌等人的座車，被載到高市鼓山區青海橋附近一處空地，詹嫌先行離去。

洪男下車後，斥責黃男不還錢，楊嫌在旁把風，盧嫌則在車上，洪男涉嫌持鋤頭柄痛毆黃男，致黃倒地昏迷不醒，3嫌電話告知詹嫌後，詹嫌到場，4嫌將黃男送往聯合醫院，在院方對黃施以救治時逃逸。

黃男因傷勢嚴重轉往榮總醫院，黃男哥哥聞訊趕赴醫院，得知弟弟遭人圍毆傷勢嚴重，於是報案。

警方展開偵辦，11月12日詹、盧2嫌先行投案，當天黃男傷重不治，詹、盧2嫌被檢察官聲押獲准，警方追緝在逃的洪、楊2嫌，2人昨投案，訊後依殺人罪移送，洪嫌並被檢方羈押。