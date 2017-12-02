獄方讀受刑人書信 違憲

2017-12-02

大法官解釋 影響6.2萬受刑人

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕死囚邱和順不滿他以「個人回憶錄」為名寄出的信件，被監所要求修改而釋憲，大法官會議昨做出釋字第756號解釋指出，為確認受刑人有無夾帶違禁品，檢查書信屬合憲，若未區分書信種類，一律允許監獄官員閱覽受刑人書信，則屬違憲，應自即日起失效。此釋憲案將影響全國約6萬2000名受刑人。

邱信中提及舍房主管販毒

邱和順30年前殺害學童陸正並棄屍，6年前被判死刑定讞，他不滿申請寄出16張名為「個人回憶錄」的信函中，因敘述舍房主管販毒、舍房內有多人吸毒，被台北看守所以影響機關聲譽，要求他修改內容後才可寄出，提起行政訴訟敗訴，邱聲請釋憲。

大法官釋字第756號解釋指出，監獄行刑法施行細則以受刑人文稿「題意正確，且無礙監獄紀律及信譽者」才准許投報章雜誌，違反憲法第23條的法律保留原則和保障言論自由，宣告違憲，自即日起失效。

大法官會議昨罕見作成另一釋字第755號解釋，此號解釋是邱和順等5人對監所人員管理的救濟聲請釋憲，較特別的一位聲請人是台北地院吳姓法官，他審理案件時認為，限制受刑人對監獄的管理處分提告可能違憲，另有受刑人聲請釋憲事由，包括不服監獄禁止稱管理員是「獄卒」等事項。大法官認為，因監獄行刑法第6條未規範司法救濟管道，宣告部分違憲，相關單位應在2年內完成修法，修法完成前，應讓受刑人向獄所地方法院救濟。

法務部政務次長陳明堂昨表示，尊重大法官會議釋憲結果，監獄行刑法等相關規定近期內將報請行政院討論，相關修法完成前，對於監所管理等措施都將從寬處理。

邱和順律師團律師尤伯祥等人肯定釋憲結果，宣告被關押人未來若受到監所不公平對待，除能尋求司法審查系統救濟，也能及時向其律師或家屬求援。