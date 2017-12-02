玄～斷骨女娃出殯日 遺體竟落淚

2017-12-02

〔記者陳薏云／新北報導〕無酬協助邱小妹後事的正妹禮儀師劉君玲，昨心疼表示：「入行20年，這是我看過最殘忍的遺體！」她透露，自己透過可感應靈體的同事，得知邱小妹想要卡通「愛探險的DORA」的衣服，且希望不要露出醜醜的腳，因此特地四處奔波買來DORA全套洋裝及褲襪，「只想讓小妹妹以最漂亮的樣子離開。」

「邱小妹的眼睛像洋娃娃一樣漂亮，卻被虐待成這樣！」劉君玲受訪時難掩不捨，她透露，有感應靈體能力的同事曾跟邱小妹溝通，轉達邱小妹想要穿卡通蓬蓬裙、醜醜的腳不要露出來等心願，因同事並不知道邱小妹腳上有傷，讓她相當訝異，後來去買蓬蓬裙，還順帶買了同系列雨鞋、書包，盼讓邱小妹能美美地離開。

劉君玲說，邱小妹還向同事表示「好冷」，劉君玲訝異「不是先幫她戴上姑姑（王薇君）買的毛帽嗎？」後來才發現邱小妹遺體因要清洗，因此脫了衣服僅裹浴巾，等清洗完畢再問她是否要穿上全套DORA衣褲，擲筊一次就過。

出殯當天，同事說邱小妹知道要離開家人了，希望「阿嬤能抱抱我」，礙於遺體已放入棺木，阿嬤只能強忍淚水牽著邱小妹的小手說「妹妹不痛了，要好好離開喔」，當大家輪流跟邱小妹握手道別後，小妹妹的眼角流下了水珠，跟退冰的樣子不一樣，「是真的像流眼淚一樣，王薇君、女孩姑姑、阿嬤都看到了」。

劉君玲希望政府重視虐童問題，也希望鄰居能多些關懷，「一個小孩被打成這樣，一定會哭喊，卻都沒有人報警」，她說，只要社會不冷漠，應可以減少很多悲劇。