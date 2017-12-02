4歲娃遭打斷骨虐殺…民間集愛 盼天使不痛了

2017-12-02

〔記者陳薏云、翁聿煌／新北報導〕4歲邱姓女童遭24歲母親同居人莊嘉億殘忍虐死，不僅被打斷腿，甚至腿骨穿膚露出，引發民眾憤慨；女童生前悲慘，生後得到溫暖，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君說：「她的情況跟王昊真的太像，我非幫不可！」會同遺體恢復師陳修將、喪禮規劃師劉君玲等人，從相驗到出殯一路陪伴家屬和協助，王薇君還買了可愛粉色毛帽給邱小妹戴在頭上，希望她忘記生前的痛，一路好走。

邱童生母今年10月因毒品罪入監服刑，將女兒託給莊嘉億，沒想到莊男以不服管教為由，動輒拿鐵棍毆打女童，打到邱小妹妹連哭都哭不出聲才停手，上月22日打死女童，前往醫院丟包留下假資料就開溜，之後落網收押。

王薇君因姪子王昊遭虐死，看到邱童新聞忍不住哽咽：「也是被凌虐了20幾天、被棄屍醫院」；邱童相驗當天，王薇君與陳修將、劉君玲及律師拜訪家屬，表明願協助一切的喪葬及後續事宜，「希望邱小妹妹走得安心」。

王薇君感嘆「打到屁股開花、打斷腿」，原以為只是誇飾形容詞，可是卻真實顯現在4歲邱小妹妹身上，「我們盡量，也只能盡量…回復妳生前可愛的樣貌…。」王說，陪著家屬相驗解剖、處理殯葬的繁雜工作，每次都是5小時起跳，但想到能讓邱童好走，「一切都不辛苦了」。新北市殯葬管理處表示，邱姓女童已在11月29日於板橋殯儀館舉辦聯合公祭後火化，走完人生最後一程。

社會局長張錦麗表示，未能提早從邱小妹妹母親的同居人手中挽救幼小生命，社工及警方防治官都很難過，已針對此案檢討；張指出，新北市有多達逾7萬筆高風險個案，已啟動大數據分析模式，將吸毒者列入重要考慮因素，努力找出最危險的可能個案，即時與警方聯絡並強制介入，希望杜絕悲劇重演。