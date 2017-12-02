法界看法／不確定故意殺人 最重可判死刑

2017-12-02

〔記者吳政峰、吳仁捷、何玉華／新北報導〕法界人士認為，本案雖非直接縱火，但嫌犯選在營業場所朝油鍋潑灑易燃性液體起火，行為已有不確定故意殺人犯意，最重可判處死刑。

新北市消防局火災調查科表示，嫌犯將紅漆摻入松香水稀釋調合潑灑，因松香水為類似汽油、由40%至60%芳香烴組成的易燃物質，遇火燃速比一般化學物質快3、4倍，1分鐘內就能引發大火。

曾任新北地檢署主任檢察官的律師陳以敦指出，當時一樓鵝肉店還在營業，樓上也有其他住戶，整棟均屬有人建物，嫌犯明知可能造成嚴重傷亡，仍不顧後果朝油鍋潑漆，就算沒有直接故意殺人，實務上也應會被檢方認定有不確定故意殺人之犯意，依殺人罪方向偵辦。

曾任花蓮高分院法官的律師顏世翠認為，光是在公共場所縱火，最重就可處無期徒刑，本案嫌犯還在有人的公共場所縱火，至少已觸犯殺人、縱火、傷害、恐嚇等罪，「法官應會重判！」

新北3年59縱火已釀20死

新北市長朱立倫說，這是嚴重治安、公安事件，警方已逮捕嫌犯，希望法院能夠速審重判，只有最嚴厲的制裁才能遏止縱火再發生。

新北市消防局統計，新北市3年來發生59件縱火案，總計釀成20死6傷，較嚴重者包括去年三重縱火案釀6死，以及上月22日中和9死縱火案。