幫兒還數千萬 仍沒完沒了

2017-12-02

兄嘆怎樣都還不清弟弟的債

〔記者吳仁捷、王宣晴、陳薏云／新北報導〕「鵝爸爸」林見發有4個兒子，據聞遭人縱火起因就在二子與三子身上，2人沉迷賭博、玩名車，積欠大筆債務，林父透露二子欠下1600萬賭債，向地下錢莊借錢周轉，他花了好幾千萬才解決這筆債務；大哥林楗壹也說：「怎麼樣都還不清弟弟們欠下的債務」。

9年前開始有黑衣人上門

林楗壹說，9年前就有黑衣人到店裡討債，家裡才知道2個弟弟在外簽賭欠下400萬及200萬債務，當時鵝肉店是他在經營，但債主登門不找弟弟，反而都要求他代弟還債，他撐不下去，將店面交由父母經營，上門討債的人才慢慢減少。

「弟應為自己行為負責」

林楗壹表示，最近又有黑衣人上門，甚至嗆聲：「再不處理，店就不用開了」，沒想到前晚就遭縱火，他無奈地說：「弟弟們都已成年，應該為自己的行為負責。」

64歲的林見發身兼土城義警副中隊長，四子原是林見發的姪子，小時候收養後視為親生；12年前，他與長子林楗壹創業鼎玉鉉鵝肉飯，秉持著回饋大眾的心態，每月1日讓民眾免費或僅以1元買得原價70元的鵝肉飯。

最輝煌時期，林家除總店外，另在新北與桃園開了6間分店，常客說，該店僱用的員工雖然外表看起來像「歹囝仔」，但工作穩定、態度都很好。

直到3年前禽流感，鵝肉店生意一落千丈，陸續頂讓5間分店，僅剩總店及由四子經營的中壢分店，免費提供鵝肉飯也改為8折優惠，因為用料實在、價格親民，仍有不少死忠顧客，也吸引許多部落客在網路撰寫推薦文章。