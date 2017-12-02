土城惡火／3煞登門追賭債 朝油鍋潑漆釀慘劇

2017-12-02

〔記者吳仁捷、王宣晴、陳薏云、翁聿煌、朱沛雄、陳慰慈／綜合報導〕新北市鼎玉鉉鵝肉店1死4傷火警，警方鎖定蔡興旺、林家寶、黃煒杰3人涉有重嫌，檢察官緊急發布境管，果然逮到3嫌準備從桃園機場潛逃出境，連同稍早拘提到案的嫌犯吳儒聖，縱火案4嫌全數落網。

疑兒賭輸800萬不理惹禍

檢警追查犯案動機，三子林永承告訴警方，他之前與二哥林川淵遭綽號「葫蘆」的幫派份子吳儒聖設局，在台中大里各自賭輸600萬、200萬，因他認為是詐賭不理會，懷疑全案是賭債引起；林見發則稱，三子的朋友被詐騙集團吸收，曾要求三子協助領取300萬元贓款，但兒子沒去領，對方可能誤認私吞鉅款，前後曾四度找小弟來討債。

也有一說是被詐騙集團纏上

警方調查，上月27日有人到鵝肉店嗆聲：「不還錢！再3天就不讓你開！」案發當晚，由黃煒杰（27歲）開車，搭載蔡興旺（26歲）、林家寶（26歲），三人以松香水調入紅漆，晚間8點42分許，蔡、林下車進入店內，蔡潑灑紅漆、釀成大火。

烈焰吞噬1、2樓，28歲廚師張育仁不幸葬身2樓，59歲老闆娘許因秀命危，人在1樓的員工林泉利全身30%燒燙傷，3樓28歲尹姓女房客跳下骨折，路過的37歲鄭女逃離時腳部扭傷。

想落跑出境 4嫌陸續落網

鑑識人員重回火場採證，在爐台前發現紅漆、透明塑膠桶，桶內傳出濃烈松香水氣味；根據監視器畫面，嫌犯提著一桶紅漆下車後走進店內，非外傳丟汽油彈；警方在鵝肉店外350公尺路邊停車格，發現4桶甲苯鐵罐、2罐紅丹底漆、菸蒂、檳榔渣等跡證，鎖定蔡、林、黃等3嫌涉案。

2嫌從飛機上被拉下來

警方循車號先逮捕登門嗆聲討債的38歲吳儒聖，並依甲苯鐵罐上的4枚指紋，比對出蔡興旺的身分且境管，蔡、林、黃原本預定昨日下午搭機飛新加坡，蔡被境管攔下，警方發現黃、林2嫌已登機，連忙將2嫌帶下飛機，3嫌不接受夜間偵訊，但承認到鵝肉店潑漆，檢警朝殺人、公共危險、傷害等罪嫌偵辦。

3少東嗆：一命賠一命

林家三子林永承昨晨在臉書上貼文嗆聲：「不要讓我知道是誰！我會讓你們一命賠一命，走的（著）瞧，我會一個一個去找你們」。

另，11月22日發生的中和大火9死事件，2名焦屍已確認身分，1人是案發前與縱火者起爭執的緬甸台僑胡進福，另1人是從事饅頭批發工作的李華玲。