揪團去爬嘉明湖 廂型車逆向撞貨車8傷

2017-12-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台9線蘇花公路140公里處武塔段，昨天上午9時許，1輛南下載有8人的廂型車，突然逆向直接撞上對向大貨車，造成廂型車8人輕重傷，其中1名乘客是尼泊爾籍人士；據了解，這8人是要到台東攀登嘉明湖，沒想到途中發生意外，肇事原因是廂型車突然逆向撞上大貨車，2名駕駛酒測值都是0。至於吳姓駕駛為何突然逆向，是疲勞、打瞌睡、滑手機、撿取物品、身體不適或其他原因造成，警方還要釐清。

警方調查，廂型車7名乘客是由1名布農族領隊所召集的山友，要一起攀登嘉明湖，昨天上午行經蘇花公路武塔段時，意外發生車禍。

根據行車紀錄器畫面，廂型車是突然逆向駛入對向車道，直接撞上大貨車。大貨車陳姓駕駛向警方說，他行經該路段時，發現對向廂型車逆向一直衝過來，他立即閃大燈示警，並踩煞車減速，廂型車仍無停車跡象，由於一旁就是山壁，他無處閃躲，最後兩車就迎面撞上。

貨車駕駛未受傷

廂型車車頭全毀，車內包含駕駛共3男5女分別受到輕重傷，大貨車陳姓駕駛則未受傷。8名傷者以吳姓駕駛傷勢最為嚴重，經緊急進行手術搶救，幸無生命危險。

吳姓駕駛向醫師表示，當時他有繫安全帶，撞擊時安全氣囊也有爆開；但未說明為何會逆向駛入對向車道。「好痛！」其他傷者到院痛得哀號，只說「我們要去登山」，突然間「碰」的一聲就發生車禍，並不清楚經過。