怕傷高官仕途 南市警分局暗槓槍擊案

2017-12-01

破案後才瞞不住 局長還來頒獎

〔記者王捷／台南報導〕台南市上月底發生殯葬業者因生意糾紛，引發開槍示威案件，警方逮捕涉案嫌犯，並起出一把土製手槍，台南警方起初對這起槍擊案三緘其口，還聲稱無人開槍，外界質疑是因明年初是市警局高階警官調動，分局疑擔心「槍擊」消息傳出會影響升遷，但破案瞞不住，幾番追問下分局才改口，局長黃宗仁還來頒發破案茶。

上月26日凌晨，南區傳出槍擊案，受害者是台南的洪姓殯葬業者，他的轎車遭彈襲，警方在現場找到一枚彈殼，他向警方供稱，疑似是與另一名陳姓殯葬業者有生意上的糾紛，警方很快掌握陳男涉嫌持土製手槍到洪男在國民路、殯儀館旁的公司，朝洪男轎車開一槍洩憤，並於29日晚間將陳拘提到案，陳男也坦承犯案，但沒有傷人意圖，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

破獲槍擊案原是好事，但南市部分警分局有「有破案等於有案發」觀念，加上明年初是高階警官異動，市六警分局疑為力保高階警官官途順遂，又接到市議員關切，面對外界詢問破槍擊案消息頻說「不知情」，甚至還有警官說「沒有發生槍擊案」。

殯葬業者搶生意 槍擊同業轎車

但破案好事瞞不住，最後在外界追問下，警方才坦承有發生槍擊案，在案發後3天迅速破案、表現績優，局長黃宗仁還來頒發破案茶。