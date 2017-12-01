300毛孩遭吃剩骨頭 懸賞10萬緝凶

2017-12-01

分裝120麵粉袋 棄置基市偏僻產業道路

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七安產業道路昨天發現大量動物骨骸，動保人員檢視後，是慘遭烹煮食用後的狗骨頭，數量多達300隻，已懸賞10萬元獎勵金緝凶。

狗骨頭呈糜爛狀

基隆市政府動物保護防疫所所長陳瑞濱指出，昨天上午9點多接獲餵養流浪狗的民眾通報，在七安產業道路發現120多個麵粉袋，內有大量被切塊的動物骨頭；動保人員到場檢視是狗骨頭，已呈糜爛狀，無肌肉組織殘留，明顯曾被烹煮食用過，再從犬齒等特徵，辨認是成年犬隻，數量約300隻。

附近居民、餵養流浪狗的民眾向動保人員表示，這處產業道路地處偏遠，常被濫倒垃圾、營建廢棄物，近來該地區流浪狗已大量減少，懷疑有人故意放餌再抓狗來吃，殘忍行徑讓人痛心。

吃貓狗可處2年以下徒刑

陳瑞濱表示，可能有屠宰場捕捉流浪狗烹煮後供人食用，再將狗骨頭隨意棄置偏僻產業道路，已採樣送專業單位鑑定，並報警循線以麵粉袋追查，同時依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」提供10萬元破案獎金，請民眾踴躍提供線索，電洽02-2428-0677。

陳瑞濱說，依動物保護法第6條，宰殺或販售、食用犬貓屠體，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。