土城鵝肉名店遭縱火 1死4傷

2017-12-01

〔記者余衡、吳仁捷、陳慰慈、王定傳、何玉華／新北報導〕8天前新北市中和區才發生出租套房遭人縱火奪走9命事件，昨晚一鄰之隔的土城區也傳出重大縱火案！知名的鼎玉鉉鵝肉店遭人丟擲汽油彈，快速造成1、2樓全面燃燒，造成1男死亡、老闆娘命危；另有3人受傷；警、消漏夜朝尋仇縱火方向追查嫌犯。

與老闆兒子債務糾紛有關

據了解，有民眾目睹起火前，有一輛車開到鵝肉店前， 一名男子下車朝一樓丟擲汽油彈後迅速逃離，現場隨即竄出大火。

警方追查發現，鼎玉鉉鵝肉在新北市、桃園有多家分店，林姓負責人被人稱為「鵝爸爸」，他的小孩中，有一名兒子有賭博習性，據聞有向地下錢莊借貸進而發生財務問題，警方不排除與此有關。此外，8年前有黑道覬覦鵝肉店生意，派出小弟到店內霸店，警方介入後才沒再遭騷擾，相關情況均由警方追查釐清中。

新北市消防局昨晚8時41分獲報，土城中央路一段257號鼎玉鉉鵝肉店失火，消防人車趕抵，發覺4層樓公寓的1樓是鵝肉店，2到4樓為出租套房，當時1、2樓已陷入火海，除全力滅火並將4人送醫。初步統計，一名50歲男子死亡，60歲老闆娘許秀英命危急救中；跳樓逃生的是28歲女子李育秀，受傷男員工是30歲林泉利，昨深夜另有一傷者自行就醫。

消防人員撲滅火勢後，逐一清查居住在3層樓的出租套房房客，同時了解火場有無違規隔間、頂樓加蓋等問題。

鼎玉鉉鵝肉十分知名，生意很好，網友評說，客人經常要排隊才有得吃。