為了閃小狗... 老夫婦犁田遭輾斃

2017-12-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕80歲徐姓老翁和79歲魏姓妻子是愛狗人士，不僅養了不少狗兒，也會餵食流浪犬，昨天夫婦倆騎機車載狗兒注射狂犬疫苗後返家，疑為了閃避衝上車道的小狗摔車，對向貨車閃避不及撞上兩人，徐翁當場死亡、魏婦送醫不治。

載狗打疫苗 返家途中遇災

老夫婦昨天上午9點多，共乘機車行經苗栗縣西湖鄉苗119線路段；貨車駕駛洪男供稱，當時行經彎道上坡，過彎看到前方有機車倒地從對向衝過來，想閃避已來不及，踩了煞車還是撞上已倒地的老夫婦。

事故地點旁有民宅監視器，警方調閱畫面，發現車禍後有一隻黑狗跑過，不排除徐翁可能是閃避小狗不慎摔車，導致悲劇發生，此外，由於愛狗的老夫婦昨天帶著小狗注射疫苗，警方也不排除監視器拍到的黑狗就是老夫婦帶往注射的狗，但事發後狗兒已不見蹤影，讓警方苦無「對證」。

警方指出，車禍原因除了可能是其他民眾飼養的家犬或是流浪狗衝出導致老夫婦摔車，也有可能是魏婦抱著的黑狗突然跳下讓徐翁反應不及，實際情況還要調查釐清。

地方人士說，老夫婦生活單純，戶籍雖在西湖鄉老家，不過已搬到隔壁銅鑼鄉與兒子同住，時常會回西湖探訪親友。

警方表示，洪男跟著師傅要到事故現場附近的一處工地施作水保工程，昨天是第一天上工，就遇上事故，訊後被依過失致死罪移送偵辦。