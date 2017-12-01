國道擦撞翻車 母爬出救女慘被撞死

2017-12-01

〔記者湯世名／彰化報導〕國道一號發生驚悚事故，陳姓婦人開休旅車載著女兒南下墾丁遊玩，昨天清晨行經南下196公里彰化路段時，與一輛轎車擦撞後翻覆，陳婦爬出車外試圖協助女兒脫困時，不幸被後方聯結車當場撞飛，陳婦送醫不治，女兒輕傷。

警方調查，黃男當時從王田上交流道要回彰化，疑精神不濟，來不及煞車撞上陳婦休旅車，同向載運爐渣的聯結車陳姓司機也因閃避不及，撞上已被撞翻覆的休旅車。兩女的休旅車，先遭黃男追撞、再遭陳男衝撞，警方初步調查認為兩人涉有過失，訊後將兩人依過失致死罪嫌送辦。

出遊日變母忌日

國道三隊指出，50歲陳姓婦人昨開休旅車載20歲朱姓女兒，從台中交流道上國道一號高速公路，準備南下到墾丁遊玩，清晨5時許經南下196公里彰化市路段時，被後方黃姓男子駕駛的轎車追撞，休旅車失控翻覆在中線車道，黃男將轎車駛往路肩停放。

陳婦爬出翻覆的休旅車，發現女兒受困乘客座，女兒還問她：「有沒有怎麼樣？」就在陳婦試圖救出女兒時，後方由陳男駕駛的聯結車疑未注意前方發生車禍，閃避不及，當場將站在車旁的陳婦撞飛，休旅車也再次被撞擊，受困車內的朱女被撞得暈眩。

國道三隊員警、彰化縣消防局趕抵，見事故現場一片狼藉，將重傷的陳婦與輕傷的朱女送醫，陳婦不治。