國民法官參審 法官憂審判淪馬拉松

2017-12-01

肯定國民參審 盼有配套

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕司改會議決議的國民法官草案出爐，台北地院法官洪英花正面看待國民參審，指國民法官可分攤審判責任，就她所接觸到的法官，無人抱持負面或反對態度，不過國民參審可能導致程序時間拉長，草案設計架構應注意這點。

司進會質疑人數配置

司法人權進步協會理事長何俊英也肯定政府開放國民參與審判，願意傾聽民意，但提出4大方向希望司法院說明，一是草案設計6位國民法官加上3位職業法官參審，人數設計的基礎為何？法官受過法律訓練，容易形成共識，會不會成為關鍵少數？二是外界現多以「奶嘴」形容年輕法官，但草案規定23歲就可成為國民法官，有無被人民質疑的疑慮？三是草案規定國民法官可請公假，但如訴訟期過長，國民法官所任職的企業有沒有能力承受？閱卷時間是否算公假？四是為了避免洩密，國民法官有無隔離必要？

台北地檢署檢察官林達認為參審制「可提高人民信賴」，國民參審限制最輕本刑7年以上重罪，排除過度複雜、高度專業等案件，堪稱穩健；但林達也提醒，搭配起訴狀一本主義，可避免國民法官預設立場，但也可能增加檢方負擔，影響偵查人力。

司改會盼試辦雙管齊下

司改會執行長高榮志表示，官方應在試辦期間同時試行美國陪審制度，美國陪審制建立在「分立制衡」精神上，強調「法官不能干預陪審團決定」，僅能在陪審團做出有罪決定後，適度判刑度，因此兩套制度同時嘗試，更為恰當。

也有人憂人民沒準備好

台灣陪審團協會理事長張靜則質疑「人民準備好了嗎？」認為陪審制的陪審員與法官隔離，不需專業知識，只要就生活經驗、歷練去認定事實；但參審制將導致職業法官用法律專業影響參審員，美其名是合作，實則找人民背書，這是「法律人的傲慢」。