無罪可聲請冤賠 最高可獲14萬5千元

2017-12-01

〔記者黃捷／台北報導〕65歲葉姓阿嬤受詐騙集團所騙淪為車手，從「被害人」變成「加害人」，並遭羈押29天，幸獲一審法院判決無罪，若全案無罪定讞，葉嬤可聲請刑事補償，以每天最高5000元計算，最高可獲賠14萬5000元。

法界人士指出，依士院一審判決內容來看，阿嬤未來獲判無罪定讞的機率很高，因為全案她沒有誤導自白，且從頭到尾都做無罪答辯。

法界人士說，阿嬤若無罪定讞，可在2年期限內向判決法院聲請刑事補償，假如一審檢察官或葉嬤未上訴而定讞，就是向士林地院聲請，若上訴後獲判無罪確定，則是向高院聲請。