「協助辦案」嬤被騙當車手 押29天才洗刷清白

2017-12-01

「搞不清誰才是警察」

〔記者黃捷／台北報導〕65歲葉姓阿嬤被詐騙集團誆騙，以為自己是在協助檢警辦案，全然不知已淪為車手，她被警方逮捕時驚慌失措，嚇得直呼「已經搞不清誰才是警察」，但檢方不採信，聲請將她羈押禁見29天，並依詐欺罪起訴；士林地院審理認為，本案無法排除葉嬤受騙的可能性，將她判決無罪，可上訴。

拿到假鈔未逃 原地回報

法官是在審理時發現，被騙的曹姓母子當時受警方指導，將要交付的200萬元掉包成白紙，葉嬤若是車手，拿到後應該就知道犯行曝光，但她卻未逃跑，反而在原地向假檢察官回報「不是錢怎麼辦」，且很難想像詐騙集團會花費近3個月時間來吸收1名阿嬤車手。

此外，開庭時承辦員警也證稱，詐騙車手幾乎都是年輕人，「第一次看到年紀這麼大的」，且一般車手至少攜帶2支手機，分別為個人機及詐騙工作機，但當天葉嬤只帶著1支個人機；法官據此判無罪。

據了解，住苗栗的葉嬤在醫院擔任看護，因丈夫早逝，她與兒子相依為命，生活清苦。去年12月間，她受詐騙集團誆騙，以為自己涉入吸金案，因為擔心要坐牢和賠錢，數月輾轉難眠，最後在詐騙集團洗腦下，同意「配合辦案」來為自己洗刷冤情，今年3月1日從苗栗搭計程車北上，拿假檢察官傳真給她的「台北地檢署監管科收據」向曹姓母子收取200萬元，因曹家先前已被騙走488萬元，警方早有預警，當場將她逮捕。

葉嬤被逮後喊冤，但被認為是飾詞狡辯，檢察官勘驗監視畫面，認為葉嬤從超商傳真取得假公文後，猶豫1個多小時才行動，顯然心中有疑慮，並非全不知情，聲請將她羈押禁見獲准，偵辦後起訴，葉嬤直到案件移審法院後才獲釋，總計遭押29天。

葉嬤開庭時數度淚崩，表示自己「從頭到尾都被詐騙集團騙」、「覺得自己好笨」，她說，當時假檢察官威脅她拿錢監管，還揚言要派警察羈押她，甚至說她如果洩漏出去，兒子工作就會沒了，後來因她帳戶只有5萬，薪水太低無法貸款，對方才改口要她協助「辦案」，她希望趕快把事情了結才配合，完全不知自己被人利用來當車手。

一審判嬤無罪 仍可上訴

合議庭考量葉嬤犯行曝光後的反應，以及曹姓母子、員警等人證詞，判斷葉嬤是受騙才犯案，加上檢方無法提出更有力的犯罪證據，據此判決葉嬤無罪，還她清白。