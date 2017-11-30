米店夫妻為錢尋短 夫自焚傷重不治

2017-11-30

〔記者方志賢／高雄報導〕在高雄市經營米店的莊姓夫妻，疑因積欠2000萬元債務想不開，55歲莊男前天凌晨自焚輕生重傷，53歲莊妻隨後跳樓身亡，莊男昨天也傷重不治。警方正追查莊姓夫妻尋短，是否遭受高利放貸或暴力討債。

警方前天在房間找到莊妻遺書，提到與徐姓前員工有債務糾紛，且遭對方領走300多萬元。徐男說，4年前離職後到鳳山開米店，莊男向他借貸，還欠他800多萬。另有員工告訴警方，曾聽老闆說米店每個月都虧損。

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