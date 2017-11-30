載癌母才放慢 雪隧龜速車7分鐘吞5罰單

2017-11-30

〔記者黃良傑、陳文嬋、林敬倫／綜合報導〕陳姓女公務員開車載78歲癌母到宜蘭散心，為免路途顛簸，平穩地放慢速度行駛，因低於雪山隧道的最低70公里速限，7分鐘內被連開5張罰單，荷包慘失1萬5千元，陳女認為不符比例原則，向監理機關提出申訴；警方表示，同情陳女處境，但依法仍須開罰。

認不符比例原則 女駕駛申訴

52歲陳女本月3日搭高鐵北上，陪母親做完化療，再開弟媳的車載母到宜蘭散心，因第一次開雪隧，不知有最低速限規定，回到高雄工作崗位後，日前接獲5張罰單，測出的時速約62至65公里，違規時間約7分鐘。

警同情個人因素 依法仍得罰

她打電話詢問國道警方，對方回答違規當天非週六、日，沒有塞車情況，低於最低速限違規明確，提醒她雪隧各道設有8處測速桿，對方還說：「收到5張不算多」似乎想安慰她，反讓陳女無言。

陳女表示，就算有規範最低速限，也不能違反比例原則在7分鐘內開5張罰單。

國道第九公路警察大隊交通組長賴福炎表示，隊上也遇過民眾表示單親很可憐、或有幽閉恐懼症才低速，但這些原因都不是法律許可的，不能因為這樣就不開單，除非修法，執法單位沒有裁量權。

律師︰可就比例和目的性申訴

高雄區監理所表示，根據道路交通管理處罰條例規定，行駛一般道路及高速公路太慢，相隔6分鐘或6公里可開1張罰單，但高速公路隧道不在此限，陳女才會在7分鐘被開5張罰單。

律師石繼志表示，交通違規屬行政罰，可一次一罰，違規者主張「接續違規可視為同一行為」，較不可能被接納。不過石繼志也說，7分鐘內被5支測速照相桿拍下，而同一條隧道連設8支測速照相桿，是否比設2支（入口、出口各1支）會達到目的，反之設3或5支也沒辦法達到駕駛不要超速或低速的目的嗎？故依此，陳小姐可就「比例性」和「目的性」原則提出申訴。

毛鈺棻律師表示，因違規地點在隧道內，異議空間不大，至於舉發間隔、期間是否過密，須審酌是否符合比例原則。