走私斷片兒酒 2公司被抓包

2017-11-30

〔記者楊政郡／台中報導〕台灣2家公司從中國阿里巴巴網站，購買FOUR LOKO（俗稱「斷片兒酒」、「失身酒」，美國Phusion Projects公司生產，中國直譯為「四洛克」、水果飲料）酒品36瓶，利用航空快遞進口，以紙卡、刮鬍用品等名義申請報關，2家公司都無酒類進口許可執照，2家公司及林姓實際負責人被依違反菸酒管理法起訴。

起訴書指出，耀盛科技公司及亙宏公司，林姓實際負責人明知2公司均無酒類進口許可證，2016年9月竟以公司名義，從中國阿里巴巴網站，以每瓶人民幣30元（台幣約140元），購買未經許可輸入「FOUR LOKO」酒類，容量695ml裝，共36瓶，分3批從桃園航空站報關進口，且虛偽報關產品是紙卡、刮鬍用品等名義，被海關查扣。

據了解，該酒品一罐695ml容量，相當6罐啤酒的酒精濃度，且果汁味濃郁，讓女子喝起來就像喝果汁，一不注意就過量而酒醉。在台灣1罐約賣500元，有檸檬、桃子、西瓜、柑橘、菠蘿、水蜜桃等多種口味。

網路上對此酒類評價神秘，有網友說「果汁味掩蓋酒精味，極易入口，短時間內喝完一瓶，反映『一瓶就斷片（失憶）』倒不是誇張。」也有網友說「酒精損害大腦記憶功能，造成短暫失憶，就是所謂的斷片兒」。