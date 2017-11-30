酒駕載美眉撞樹 害她頭碎3塊慘死

2017-11-30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉民簡勝峰，昨日凌晨近1時，酒後駕駛自小客車搭載林姓女性友人返家時，行經大林鎮中興路三段崎頂段，疑為了閃狗，車子失控擦撞路樹、水泥護欄，致車門受撞擊後變形毀損，副駕駛座的林女慘被樹幹削中頭部，頭骨破碎成3塊，腦漿四溢當場慘死，簡男渾身酒氣癱坐駕駛座，胸部多處挫傷送醫，酒測值0.21，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦。

警方調查，簡男（24歲）、林女（22歲）為朋友，簡男前晚與幾個朋友至嘉義市某KTV飲酒歡唱，返程載林女走國道三號下梅山交流道欲返家，行經陸軍崎頂新訓中心前，車輛失控朝右側擦撞路樹、水泥護欄，車子打滑數圈後，停在對向車道，引擎全毀，兩邊車門受撞擊變形，新訓中心衛哨士兵見狀報案。

氣囊爆開 頭卻甩窗外

警消人員到場，發現林女雖繫安全帶，車內駕駛座、副駕駛座2具安全氣囊都爆開，但林女疑因車子撞擊路樹時，頭被甩出窗外，被樹幹削中頭部，致頭骨破碎成3塊，腦組織掉在車外，林女慘死車內；簡男胸部挫傷，自行走上救護車至大林慈濟醫院醫治，稍後至警局接受偵訊。

愛女沒了 雙親崩潰

簡男供稱，他只喝了3罐啤酒，開車下梅山交流道後，路上霧氣太重，影響視線，突見前方竄出一隻狗，用力轉方向盤致失控撞路樹；林女父母接獲噩耗趕赴現場，悲傷不已，在醫院不斷責怪簡男駕車不慎，「好端端地出門，卻出車禍死亡」，崩潰大喊無法接受。