剁情敵蛋蛋 當鱉虐殺 男患酒精障礙症改輕判

2017-11-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕有殺鱉經驗的男子許文炳懷疑酒友黃俊雄和前妻有染，將黃男打昏後當成鱉殺，不但割頭皮17刀「凌遲」，還把黃男的睪丸當鱉頭割下，黃男死亡後，許文炳躲在大肚溪畔涵管，靠烤老鼠吃度日，還買「八卦鏡」防止冤魂纏身，藏匿45天後被捕，彰化地院一審判處無期徒刑，台中高分院二審卻認為，醫院鑑定他有「酒精使用障礙症」，行凶時辨識能力降低，據此減輕其刑，改判18年徒刑。

一審無期 二審18年

49歲許文炳懷疑51歲酒友黃俊雄與前妻發生性關係，還欠他錢，今年1月17日傍晚，他酒後騎機車到彰化縣和美鎮向黃男討債時起衝突，將黃男打昏後持刀「凌遲」，在頭上割17刀「削頭皮」，再把黃男的2顆睪丸，當成鱉頭一刀割下棄置屋內，黃男隨後死亡。

許男逃亡後，警方查到他以前被通緝時，曾逃到台中市大肚區大肚溪畔躲藏，懷疑他故技重施，在大肚溪畔搜索時，發現他從一根排水涵管內探出頭，追逐3公里逮捕他，許男逃亡45天，蒐集民眾丟棄的棉被、捕鼠器，用身上僅剩的2000多元，買水、醬油等生活用品，他曾用網子抓鳥，也曾偶爾向抓魚的外勞討魚吃，不過，「主食」卻是用捕鼠器抓老鼠烤來吃。

彰化地院認為，許男殺人動機是懷疑黃男與前妻發生性關係，向黃男要債時又起衝突，殺人手段極為凶殘，判處無期徒刑，褫奪公權終身，許男不服判決上訴二審。

台中高分院審理時，審酌許文炳殺人時的精神狀態，經台中榮總鑑定，許男有「酒精使用障礙症」（酒癮成性，導致一段時間不喝酒後，會有戒斷症狀），二審認為許男行凶時，辨識能力顯著減低，依刑法第19條第2項減輕其刑，改判有期徒刑18年，褫奪公權8年，可再上訴。