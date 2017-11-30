結婚在即…母慟：看不到女兒穿婚紗了

2017-11-30

〔記者陳恩惠／台北報導〕男大生許育呈昨晨酒後駕車，竟讓一對愛侶就此天人永隔，傷者林庭楷的親友低調透露，林是知名音樂老師，目前在北市公館一帶教唱，與在士林夜市賣衣服的蔡喬亘已交往多年，2人目前同住在中山區，預計今年底就要討論婚事，蔡女卻不幸意外死亡，令人無比遺憾。

蔡女因多年前就離家，蔡家並不清楚女兒在外的生活，不過雙方家長已敲定今年底就要談論小兩口的婚事，預計明年步入禮堂；蔡母面對獨生愛女冰冷的遺體時數度痛哭失聲，甚至淚崩哭喊：「看不到我女兒穿婚紗的樣子了！」

據悉，林庭楷原是樂團SIDEFFECT（賽德費）的主唱，擅長EMO腔、黑腔、死腔、Hardcore腔及豬吠等歌唱技巧，不僅具有日本ESP音樂學院音樂課程APP台灣區演奏組嘶吼歌唱師資資格，也是著名嘶吼唱腔專書「嘶吼的思維The Think Roaring」作者，近來加入成軍已9年的重金屬樂團「Beyond Cure」（BC）擔任主唱。

林庭楷曾發表多首單曲作品，也曾在音樂祭「野台開唱」、「春天吶喊」及各地音樂展演空間演出，常受邀與國際知名樂團同台，也頻繁於中國、港澳等地巡演，擁有大批粉絲；昨Beyond Cure的臉書粉絲專頁發文證實林男遇上酒駕橫禍，數百名粉絲紛紛湧入林男臉書打氣加油，祝福他能早日康復回到舞台。