男大生酒駕肇逃 樂團主唱重傷 女友亡

2017-11-30

慘！ 女被捲車底拖50公尺

〔記者陳恩惠／台北報導〕又見酒駕撞死人後肇逃！23歲男大生許育呈昨凌晨酒後開車，行經台北市士林區中正、文林路口時撞上前方停等燈號的機車，導致年僅28歲、綽號「蝙蝠」的Beyond Cure樂團成員兼主唱林庭楷重傷、後座的女友蔡喬亘被捲入車底拖行50公尺死亡；許肇事後以80公里高速逃離，幸被熱心民眾合力攔下，酒測值0.71，被警方依公共危險、過失致死及重傷害等罪送辦，士林地檢署複訊後向法院聲請羈押，許男因涉重罪且有逃亡之虞，法院裁准羈押。

被逮進警所 昏睡叫不醒

檢警調查，已婚的許育呈今年暑期轉至實踐大學就讀應用外文系三年級，去年底曾被控傷害罪，檢方還在調查中，不料這次又涉嫌酒駕撞死人肇逃。他肇禍後在警所一路昏睡到昨天下午，親友和律師趕來警所喊他半天才叫醒，但直到被移送地檢署時才真正清醒，面對媒體說了句「不好意思，對不起！」即低頭不語。

傷害罪未了 又捅大樓子

許男供稱，昨凌晨零時獨自到北市延平北路5段小吃店飲酒，喝了3瓶600cc啤酒，約1時50分駕車離開，撞人後並未發覺，持續開了300公尺才驚覺「撞到人了」。警方調查，當時至少有5名見義勇為的機車騎士和計程車司機拍打車窗將他攔下，他才趕緊迴轉駛回士林捷運站前車禍現場，並向家人、友人求救。

5正義民眾 合揪肇事者

警方追查，林庭楷前天先到士林夜市等經營服飾店的同居女友蔡喬亘下班，深夜與數名友人吃完消夜，騎車欲返回中山區北安路的租屋處，在文林路口停等紅燈時遭許駕車衝撞，林彈飛10餘公尺後摔落路旁，骨盆及大腿粉碎性骨折重傷，同齡女友身亡。