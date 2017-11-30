曾共舔一支冰淇淋╱夜找碩文 堅稱兄妹情

2017-11-30

〔記者鄭景議、鄭鴻達／台北報導〕昨爆出新北市議員李婉鈺酒後亂按門鈴，是要去找前立委張碩文。據了解，李、張是雲林同鄉，2013年兩人被媒體拍到在台北美麗華共餐，餐後親密共舔一支冰淇淋，但兩人堅稱只是好友，只有「兄妹情」無男女情愫，表示當時還有其他友人在場，但也因此被傳為緋聞。

情史豐富 跨演藝、政治圈

李婉鈺情史豐富，20多歲時曾與歌手張克帆交往7年，2004年在夜店認識藝人庹宗康，被媒體拍到李在金山海邊穿著比基尼與庹宗康熱吻。與庹交往期間，又和音樂人黃靜波傳出緋聞，也曾跟侯佩岑前男友、富商小開牛建喬交往過。

除了和演藝圈的人互動，李婉鈺後來經朋友牽線認識立委高志鵬，兩人出雙入對，還因為高的長相較為粗獷，被外界戲稱為「美女與野獸」。

2009年與另名立委劉建國熟識，2015年間劉建國在台北巿花園酒店與張碩文起衝突，兩人拳腳相交、雙雙掛彩，外界猜測與李婉鈺有關，但張、劉皆否認。

去年李婉鈺在臉書PO出與劉建國的床上親密照，外界認為李婉鈺可能擔心劉與雲林縣黨部主委的女兒廖秋萍走太近，故意宣示主權，但劉後來以「已是昔日情」回應。

床照風波爆發後3天，李婉鈺在臉書PO出張碩文的油畫作品，引人聯想。張碩文表示可能是他的畫有療癒作用，對於畫作被肯定感到很開心，還貼心說：「希望她看到畫，心情海闊天空，能快點走出來。」