李婉鈺 又傳斷片鬧事 打人襲警 交保嗆告警

2017-11-30

〔記者邱俊福、謝君臨、翁聿煌、鄭鴻達／綜合報導〕新北市議員李婉鈺又傳酒後「盧小小」，昨凌晨不僅亂按門鈴，還涉嫌掌摑一名女鄰長及打傷男警嘴唇，被檢察官依妨害公務罪令5萬元交保；雖員警表示李女當時一身酒氣，但李婉鈺不承認自己「酒後斷片」，強調未喝酒，要反告警察打她。

李婉鈺強調︰沒喝酒

正義國宅住戶表示，李婉鈺來過2、3次，都是半夜喝醉才來，常常按著門鈴不放，張碩文的太太、小孩若沒開門，她就踹門、撕春聯。李女曾自稱是「住2樓的張太太，沒帶鑰匙」要住戶幫忙開門，大樓因此裝設監視器對準大門，避免爭議；住戶說：「希望她能自我節制一些。」

警方調查，昨天凌晨1時，李婉鈺到台北市忠孝東路正義國宅找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，希望有住戶幫她開門，後來跟隨一名女住戶進入，李到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止。

沈女告訴李：「妳吵到人了，不歡迎妳來！」李回嗆：「妳憑什麼叫我出去？」雙方起口角。新生南路派出所員警獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止。

當警面掌摑女鄰長

沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王員臉部，王說：「妳打警察！」李回：「誰打誰，你先出手的吧」、「你囂張甚麼！」被依妨害公務現行犯逮捕。

李婉鈺指控，個子較矮的警員執勤時嚼口香糖且態度不佳，用手揮擊她的身體，她因疼痛與警口角及拉扯。她秀出手部及腿部瘀青說，高個子警員的密錄器有錄到矮個子警員踢踹她，她阻止高個子警員調整密錄器鏡頭，是希望保全畫面，不是要扯掉密錄器。

李稱住戶、警先打人

李婉鈺開記者會稱，是住戶、員警先打人，她才回擊，沒有妨害公務犯意，沒喝酒，已驗傷提告；對於警方指稱她偵訊時承認喝威士忌，李表示全案進入司法程序，不再多談。李女說，對影響住戶安寧與警方執行公務表示歉意，她擔任民代承受很大壓力，希望大家把她私生活與問政服務分開來看。

張碩文：回家才知

張碩文受訪說，前天在基隆醫院處理親民黨主席宋楚瑜母親宋胡窕容的後事，一直忙到很晚，過程中不便接電話，回到住處才得知李來找他。李婉鈺說，她因心情不好，想找張碩文聊天。

警︰李偵訊稱有喝酒

警方說，員警沒有言語挑釁、腳踹李女，她的傷是逮捕時拉扯造成，因李不是酒駕，不需酒測，但當時李女確實身上有酒味，偵訊時向警方表示有喝威士忌。