憂鬱症姊妹自戕 1死1重傷

2017-11-29

么妹心臟有刀痕 不治

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓姊妹不堪憂鬱症折磨，昨在住處持水果刀自戕，27歲么妹心臟處有一道刀痕，被發現時已經死亡，排行老三的姊姊，身上有4刀重傷，她受不了疼痛，敲二姊房門求救，還對二姊說「我自己刺自己，很痛」，至昨深夜仍在醫院急救中。

老三身上4刀 急救中

死者的父母昨夜趕赴台中，張父驚訝說，女兒週日才跟父母吃飯，事情發生得太突然。他說，這對姊妹患病已4、5年，老三約5年前發病，么妹4年多前，兩人藥吃得愈來愈重，謀職也不順，生活壓力大，警方已報請檢察官於今天相驗。

警方調查，張家有4名姊妹，父母住在南投縣老家，35歲的老三從事服務業，27歲么妹無業，不過兩人罹患憂鬱症等病症已久，已婚的二姊為照顧兩名妹妹，仍與她們同住。

老三與么妹同住一房，二姊發現老三最近情緒不穩定，擔心老三再度發病，特別留意她的狀況，沒想到昨下午，老三突敲二姊房門，二姊開門，驚見妹妹全身是血，用顫抖的聲音說，「我很痛，我自己刺自己」，二姊趕緊報案，消防救護人員趕到，發現么妹陳屍床上，初步檢視身上有一刀，位於心臟處，可能是致命傷。

而老三身上至少4刀，其中頸部、手腕與心臟、肺部各有一刀，至昨深夜仍命危，醫院急救中。

警方發現兩封遺書，一封給姊姊，一封給父親，提及她們長期受疾病折磨，希望能求死解脫，深感對不起父母，希望姊姊能代為照顧雙親，社區保全則說，並未聽到爭吵等聲音。

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