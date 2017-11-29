刑事局前主秘╱許瑞山包庇賭場 二審逆轉判3年4月

2017-11-29

一審僅竊佔罪判5月

〔記者張文川、吳政峰、姚岳宏／台北報導〕官拜三線二星的前刑事局主任秘書許瑞山等6名官警，被控包庇賭場，一審均被依貪污治罪條例的圖利罪獲判無罪，許僅竊佔罪被判5月，得易科罰金；高等法院昨天判決逆轉，改依刑法公務員包庇圖利聚眾賭博判6人有罪，許瑞山另犯財產來源不明罪被判1年，合併判決許男3年4月徒刑，他所犯竊佔罪不得上訴，餘可上訴。

70萬台幣、1萬美元沒收

此外，許瑞山被控財產來源不明罪的犯罪所得為新台幣70萬元和1萬美元，高院昨一併宣告沒收。

新北地檢署2012年12月起訴本案被告11人，新北地院2014年2月宣判，只依2次刑法竊佔罪將許瑞山判刑5月，其餘官警和王保憲因罪證不足判無罪。上訴後，高院審理認定，許瑞山等官警構成刑法公務員包庇圖利聚眾賭博，因許瑞山涉案層級最高，高院認為他出入賭場參與聚賭，管區也知道有刑事局高官在場而包庇，昨依警官階級、出現賭場次數等，對許等人判刑。

許以外的官警被告，高院昨天也分別判決刑事局偵四隊前組長鄭富禎2年4月，刑事局偵九隊前組長黃文圳、檢肅科前科長蔡東成各1年6月，三重警分局前偵查佐胡憲安判2年，三重派出所前警員陳弘哲判1年4月；至於前壹週刊記者王保憲，一審依刑法賭博罪判決無罪，高院昨改依幫助聚賭罪判刑4月，可易科罰金。

刑事局昨表示，對於現職官警是否免職，將等定讞後依相關規定論處。