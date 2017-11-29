違停還辱罵白癡 飛車女拖行俏女警

2017-11-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕40歲陳姓女子前天在台北市信義路三段紅線違規停車，被現場女警勸離後心生不滿，竟開口辱罵女警「白癡啊」，女警聞言抓住車門要陳女下車，沒想到陳女反立刻大踩油門欲離開現場，導致女警被拖行數公尺後踉蹌倒地，警方訊後將陳女依妨害公務罪嫌送辦。

大安分局新生南路派出所女警許筱慈前天下午巡邏時，在信義路三段147巷口，發現銀色轎車違停於路口紅線處，為避免該車影響交通，許員遂趨前柔性勸離，但該車駕駛陳女不但不理會，還反而藉故拖延，遲遲不肯離去，許員見狀只好直接鳴笛驅離，不料陳女駛離時，竟惱怒辱罵女警：「白癡啊！」

警抓車門倒地 女駕駛裝傻不認帳

許員聞言，立刻拉開車門質問陳女：「妳現在說什麼？」沒想到陳女不顧許抓著車門，竟突然猛踩油門加速左轉駛離，見許被拉扯數公尺後踉蹌倒地才趕緊停車，這時許員強忍痛楚爬起來，上前詢問：「妳剛才罵警察什麼？」陳女仍裝傻反問：「我有說什麼嗎？」

許員見對方不承認，又問：「妳沒有說話嗎？我都有錄到…」、「我沒開你單，妳還罵我白癡！」但陳女仍以「對不起『警察大人』」等戲語揶揄，甚至被帶回派出所訊問時，仍辯稱自己是在罵小孩；因事發當時陳女獨自在車上，警詢後仍依妨害公務罪嫌將她移送台北地檢署偵辦。