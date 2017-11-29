女摔車沒心跳 白衣天使路過救命

2017-11-29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆區市道171線前晚發生騎機車的情侶撞上流浪狗導致摔車，後座的23歲林姓女子頭部著地，當場沒了呼吸心跳，路過的護理師邱珮媚對林女施以CPR搶救，直到麻豆消防隊救護員接手送醫，林女重傷住院中，昨天邱珮媚到總爺派出所關心林女狀況，得知救活，覺得很開心，對林女表達祝福。

男騎士撞狗 後座女友倒地

邱珮媚曾因救人被誤會是車禍肇事者，害她差點惹禍上身，前晚遇到林女重傷昏迷倒在地上，仍告訴自己：「救人第一」，立刻下車上前搶救林女。

家住佳里區的邱珮媚在車禍地點附近的養護中心擔任護理師，前天晚上下班時剛好遇上情侶騎機車撞上流浪狗導致摔車，造成騎車的陳男輕傷，後座的林女重傷。

邱女救人事蹟傳出，地方稱讚她是有愛心的護理師；邱珮媚回憶為林女施予CPR約5、6分鐘，直到救護車前來接手急救，再將林女送到柳營奇美醫院。

邱珮媚 見傷患救回好開心

麻豆警方尋找這名熱心救人的女護理師，昨午邱女到麻豆警分局總爺派出所關心林女傷勢，這才知道她就是出手救人的女護理師邱珮媚。

「看到車禍，女子昏迷沒呼吸心跳，當時只想救人。」邱珮媚事後低調的說，得知林女有被救回來，雖然目前尚未脫離險境，她說很開心，希望傷患能早日康復。